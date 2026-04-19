Edle Staatskarossen als rollende Zeitkapseln

Begonnen hat für Friedrich Fehr alles vor 60 Jahren, als er in Wiener Neustadt seine erste Tankstelle eröffnete. „Damals kostete ein Liter Diesel noch 2,50 Schilling – also heute 18 Cent“, erzählt er. In den 80er Jahren eröffnete er in Wien eine McDonalds Filiale, mit dem ersten McDrive österreichweit. Und 1990 startetet er damit auch in Wiener Neustadt mit der ersten Filiale Niederösterreichs durch.