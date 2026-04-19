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Oldtimer-Schau

Edle Staatskarossen als rollende Zeitkapseln

Niederösterreich
19.04.2026 17:30
Vater Friedrich Fehr und Sohn Ronald betreiben gemeinsam ein Oldtimermuseum in Wiener Neustadt. ...
Vater Friedrich Fehr und Sohn Ronald betreiben gemeinsam ein Oldtimermuseum in Wiener Neustadt. Noch bis 22. November läuft eine Sonderausstellung mit historischen Staatslimousinen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Rollende Geschichte: In Wiener Neustadt wurde die neue Sonderausstellung „Historische Staatslimousinen“ im Oldtimer Museum der Familie Fehr eröffnet. Zahlreiche Karossen, mit denen unter anderem Queen Elisabeth II,  Leopold Figl oder John F. Kennedy kutschiert wurden, sind zu sehen.  

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Feierlich eröffnet wurde die Ausstellung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie  betonte dabei die Bedeutung der Stadt als Zentrum für Mobilität, Innovation und Unternehmergeist. Genau diesen Geist verkörpert der mittlerweile 82-jährige Unternehmer Friedrich Fehr, der das Museum gemeinsam mit seinem Sohn Ronald führt.

Der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter kuratierte die Ausstellung.
Der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter kuratierte die Ausstellung.(Bild: Doris Seebacher)
Leihgeber der historischen Limousinen.
Leihgeber der historischen Limousinen.(Bild: Doris Seebacher)
Bürgermeister Klaus Schneeberger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Friedrich Fehr und Sohn ...
Bürgermeister Klaus Schneeberger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Friedrich Fehr und Sohn Ronald sowie Kurator Wolfgang Brandstetter eröffneten die Ausstellung.(Bild: Doris Seebacher)
Fehr Jun., Kurator Wolfgang Brandstetter, Seniorchef Friedrich Fehr und Bürgermeister Klaus ...
Fehr Jun., Kurator Wolfgang Brandstetter, Seniorchef Friedrich Fehr und Bürgermeister Klaus Schneeberger vor der chinesischen Staatslimousine Honghi aus dem Jahr 1981.(Bild: Doris Seebacher)
Steak speisen und Oldtimer schauen – beides wir hier in Wiener Neustadt vereint.
Steak speisen und Oldtimer schauen – beides wir hier in Wiener Neustadt vereint.(Bild: Doris Seebacher)

Begonnen hat für Friedrich Fehr alles vor 60 Jahren, als er in Wiener Neustadt seine erste Tankstelle eröffnete. „Damals kostete ein Liter Diesel noch 2,50 Schilling – also heute 18 Cent“, erzählt er. In den 80er Jahren eröffnete er in Wien eine McDonalds Filiale, mit dem ersten McDrive österreichweit. Und 1990 startetet er damit auch in Wiener Neustadt mit der ersten Filiale Niederösterreichs durch.

Ehemaliger Justizminister ist Kurator der Schau
Die von Wolfgang Brandstetter, ehemaliger ÖVP-Justizminister, kuratierte Ausstellung führt Besucher mitten hinein in die Welt der Mächtigen: Staatslimousinen von Königen, Präsidenten und Diplomaten erzählen von großen politischen Momenten und internationaler Geschichte.

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Zu sehen sind unter anderem Fahrzeuge, mit denen Persönlichkeiten wie Queen Elizabeth II., John F. Kennedy oder Ronald Reagan unterwegs waren. Auch österreichische Zeitgeschichte spiegelt sich in den ausgestellten Modellen wider, wie beispielsweise der „Gräf und Stift C 12“, der für Bundeskanzler Kurt Schuschnigg gebaut wurde. Oder der 1957 gebaute Mercedes 220 S von Außenminister Leopold Figl. „Jede Limousine ist eine historische Zeitkapsel“, so Brangstetter, selbst Sammler und Liebhaber alter Fahrzeuge.

https://www.fehrsclassiccars.at/

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