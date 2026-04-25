Landschaft im Wandel: Tour durchs Tisner Ried

Die Knoblauchsrauke ist eine weit verbreitete, zweijährige Pflanze aus der Familie der Kreuzblütler, die vor allem in Europa heimisch ist, inzwischen aber auch in Nordamerika vorkommt. Sie wächst bevorzugt an schattigen bis halbschattigen Standorten wie Waldrändern, Hecken, Auen und in Gärten und gilt als typische Begleiterin nährstoffreicher Böden. Ihren Namen verdankt sie dem deutlichen Knoblauchgeruch, der beim Zerreiben der Blätter freigesetzt wird. Im ersten Jahr bildet die Pflanze eine bodennahe Blattrosette aus rundlich-nierenförmigen Blättern, im zweiten Jahr entwickelt sie einen aufrechten Stängel, der bis zu einem Meter hoch werden kann und von April bis Juni kleine, weiße, kreuzförmige Blüten trägt. Ökologisch spielt die Knoblauchsrauke eine interessante Rolle, da sie sowohl als Nahrungsquelle für verschiedene Insekten dient als auch durch ihre Inhaltsstoffe das Wachstum anderer Pflanzen beeinflussen kann. Zudem wurde sie in der Volksmedizin wegen ihrer leicht antiseptischen und verdauungsfördernden Eigenschaften geschätzt.