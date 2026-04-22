Russische Raketen flogen in Nähe von Tschernobyl

Hyperschallraketen stürzten bei Kernkraftwerk ab

Die Hyperschallrakete Kinschal kann einen Sprengkopf von 500 Kilogramm tragen. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von 6500 km/h und legt in wenigen Sekunden 5 km zurück. Drei Kinschal-Raketen seien in etwa 10 km Entfernung vom Kernkraftwerk Chmelnyzkyj gelandet, sagte Krawtschenko. Der Grund für den Absturz der drei Raketen sei unklar. Denn die Trümmer hätten keine Anzeichen darauf aufgewiesen, dass sie abgefangen worden seien, sagte Krawtschenko.