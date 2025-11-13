Boeing muss nach Crash Millionen an Witwer zahlen

Bei dem Crash von Ethiopian-Airlines-Flug ET302 am 10. März 2019 waren insgesamt 157 Menschen ums Leben gekommen. Mit den Hinterbliebenen eines zweiten Absturzopfers – einer Frau aus Kenia – hatte sich der US-Flugzeugbauer zuvor außergerichtlich geeinigt. Die Kläger warfen Boeing unter anderem Fahrlässigkeit und eine Mitverantwortung für den Tod der Frauen vor. Die Geschworenen fällten das Urteil am Mittwoch zum Abschluss eines Zivilprozesses in Chicago.