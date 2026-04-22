In 150 Wohnanlagen sinken die Betriebskosten

Endabrechnung Ende Juni

Im Durchschnitt sind im Vorjahr 2,53 Euro je Quadratmeter Betriebskosten angefallen. Das und die erwarteten Kosten je Anlage für dieses Jahr bilden die Basis für die Voraus-Berechnung. Die auf Punkt und Beistrich aufgelistete Aufstellung der Betriebskosten erhalten die Mieter bis Ende Juni, wenn sämtliche Posten abgerechnet sind. Hier kann es zu Nachforderungen oder Gutschriften kommen.