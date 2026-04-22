Tirols Bahnhöfe wurden wieder vom Schmutz befreit

Welche Leistung das Personal erbrachte, lassen die Zahlen dahinter erahnen. Die Bodenflächen, die vor allem von Kies und Staub befreit wurden, umfassen 333.954 Quadratmeter. Zum Vergleich: das entspricht ungefähr 46 Fußballfeldern! Imposant auch die 29.835 Quadratmeter an Fensterflächen, die jetzt wieder glänzen.