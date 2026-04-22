Tirols Bahnhöfe wurden wieder vom Schmutz befreit

Mit Wischmopp, Reinigungswägen und Fensterreinigern „bewaffnet“ schickten die ÖBB in Tirol 50 Mitarbeiter los, um sich der Mission „Frühjahrsputz“ zu stellen und die Bahnhöfe auf Hochglanz zu bringen.
Welche Leistung das Personal erbrachte, lassen die Zahlen dahinter erahnen. Die Bodenflächen, die vor allem von Kies und Staub befreit wurden, umfassen 333.954 Quadratmeter. Zum Vergleich: das entspricht ungefähr 46 Fußballfeldern! Imposant auch die 29.835 Quadratmeter an Fensterflächen, die jetzt wieder glänzen.
Schmierereien entfernt
Sehen lassen können sich auch mit 5919 Quadratmeter die gereinigten Treppen. Komplett ist die Frühjahrsputz-Bilanz mit 3299 Laufmeter Handläufe und 1670 Laufmeter Sitzbänke sowie 476 Abfallbehälter, 41 Lifte, 37 Aschenbecher und acht Rolltreppen. Auch viele Graffitis wurden entfernt.
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