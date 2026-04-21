Trolleybus drove into Billa
“I can’t get these images out of my head!”
Tragic scenes on Monday: A Salzburg Linien bus crashes into a Billa store in the Itzling district. A passerby dies tragically. Many people are injured. The “Krone” spoke with witnesses during an on-site visit the next day—the shock runs deep.
“I was down at Billa myself just five minutes before,” says Mehmet Tuncay. The manager of the Fuji restaurant is still reeling from the shock when he thinks about Monday’s trolleybus accident: “I heard a crash and went to check it out. I can’t get those images out of my head. It was pure chaos; people were screaming, and some were lying on the ground covered in blood.”
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