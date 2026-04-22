Verordnung illegal: Lenker gewinnen vor Gericht

Dass die Schilder auch nach dem am Montag veröffentlichten Urteil vor Ort noch stehen, ist kein Zufall. „Das wird jetzt wasserdicht gemacht“, verspricht Steiner. Er hält nach wie vor an der Ladezone fest: „Sie ist für die ganze Umgebung wichtig – von Unternehmen bis hin zu Anrainern, wenn diese etwas Größeres transportieren müssen“, ist er überzeugt. Bis die neue Verordnung greift, seien allerdings noch einige Schritte nötig.