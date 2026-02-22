Ein kapitaler Bauchfleck für die komplette Liga!

Kurios: Am Freitag wäre zum Restart Austria Klagenfurt gegen Stripfing gewesen – sprich: der „Bankrottico“. Dass die Kärntner die 2. Liga sportlich finalisieren wollen? So sieht es die Konkurrenz – etwa die Titelanwärter St. Pölten und Admira: „Ich bin nur froh, dass wir die Meisterschaft ordentlich zu Ende spielen“, meint SKN-Coach Cem Sekerlioglu, „alles andere wäre eine absolute Katastrophe gewesen.“ Wobei der Schaden auch so angerichtet ist. „Eigentlich kurios, dass wir uns freuen müssen, dass es nur einen Klub vorzeitig erwischt hat“, schüttelt Admira-Boss Ralf Muhr den Kopf. „Die Frage wird jetzt sein, wie Klagenfurt die Saison fertig spielt.“ In der zweiten Tabellenhälfte sagt Rapid-II-Trainer Jürgen Kerber dazu, dass es (wohl) nur einen Absteiger gibt: „Für den Verein bringt es mehr Planungssicherheit. Dennoch: Unsere jungen Spieler sollen auf hohem Niveau agieren, auch lernen, mit Druck umzugehen.“