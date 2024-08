Jugendliche benutzen laut WHO seltener Kondome

Für die WHO ist das ein besorgniserregendes Ergebnis, da sich viele junge Leute einem erheblichen Risiko sexuell übertragbarer Infektionskrankheiten und Schwangerschaften aussetzen würden. Überraschend sei das aber nicht. In vielen Ländern werde die altersgerechte Sexualerziehung weiterhin vernachlässigt, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge. Dort, wo es sie gebe, sei sie in den vergangenen Jahren fälschlicherweise unter Beschuss geraten, weil sie angeblich sexuelles Verhalten fördere.