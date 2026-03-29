Der erste Flug von Linz nach Frankfurt hebt ab

Verhandlungspoker um Airport-Anteile

Während auf dem Rollfeld die Flieger abheben, laufen hinter den Kulissen Gespräche zur Eigentümerstruktur des Airports. Dieser gehört je zur Hälfte Land Oberösterreich und Stadt Linz. Das Land möchte, wie berichtet, städtische Anteile übernehmen. Der Stadt kommt das angesichts ihres klammen Budgets nicht ungelegen – ein Deal scheint also realistisch. Denkbar ist auch, dass das Land zuerst Anteile der Stadt übernimmt, um sie dann weiter an private Investoren zu veräußern. Das ist aber noch Zukunftsmusik.