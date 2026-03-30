Linz-Frankfurt-Flüge: 25 Passagiere am zweiten Tag

Seit Sonntagabend hat der Linzer Flughafen seine Linienverbindung nach Frankfurt zurück. Der Erstflug war zu etwas mehr als einem Viertel ausgelastet, der Zweitflug zu mehr als einem Drittel. Die Strecke soll sich nun wieder etablieren und wachsen.
Am Sonntag wurde die Flugstrecke Linz-Frankfurt, wie berichtet, wieder aufgenommen – und am Montag gab es schon die erste Verspätung. Die Maschine zum deutschen Drehkreuz hob mit rund 20 Minuten Verspätung ab. Grund für die Verzögerung war jedoch schlicht höhere Gewalt: Wegen Schlechtwetters in Frankfurt durfte der Flieger erst etwas verspätet starten.
Die Linienverbindung – sie wird nun von der dänischen Airline DAT betrieben – soll schrittweise hochgefahren werden. Diese Woche gibt es wochentags je eine Umdrehung, ab kommender Woche sind es zwei und ab Herbst dann bis zu drei Flüge in jede Richtung.
Zuerst 19 Passagiere, dann 25
Auch das Passagieraufkommen soll mit Fortdauer der Zeit steigen, wenn sich die Strecke am Markt wieder etwas etabliert hat und die Osterferien passé sind – denn die Verbindung wird zum Großteil von Geschäftsreisenden genutzt, die zur Urlaubszeit rund um Ostern seltener fliegen.
Im ersten Flieger am Sonntag von Linz nach Frankfurt waren jedenfalls 19 der rund 70 Plätze belegt, beim Rückflug waren es zehn. Und am Montagvormittag hoben 25 Passagiere von Linz zum Drehkreuz in Deutschland ab.
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