Linz-Frankfurt-Flüge: 25 Passagiere am zweiten Tag

Am Sonntag wurde die Flugstrecke Linz-Frankfurt, wie berichtet, wieder aufgenommen – und am Montag gab es schon die erste Verspätung. Die Maschine zum deutschen Drehkreuz hob mit rund 20 Minuten Verspätung ab. Grund für die Verzögerung war jedoch schlicht höhere Gewalt: Wegen Schlechtwetters in Frankfurt durfte der Flieger erst etwas verspätet starten.