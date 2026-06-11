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Gewalttäter wollte sich im Wald verstecken

Oberösterreich
11.06.2026 21:11
Am Ende klickten die Handschellen
Am Ende klickten die Handschellen(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

„Was ist bei uns in Antiesenhofen los?“ – Innviertler machten sich Sorgen, warum ein Großaufgebot an Polizisten im Ort unterwegs war. Des Rätsels Lösung: Polizisten jagten einen zur Verhaftung ausgeschriebenen Gewalttäter und mussten dazu auch einen Wald durchkämmen.

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Während des Streifendienstes im Gemeindegebiet von Antiesenhofen konnten Polizisten gegen 15.40 Uhr einen seit Anfang Juni 2026 auf der Flucht befindlichen und wegen mehrerer Gewaltdelikte von der Staatsanwaltschaft Ried zur Festnahme ausgeschriebenen 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Ried wahrnehmen.

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