Gewalttäter wollte sich im Wald verstecken

Während des Streifendienstes im Gemeindegebiet von Antiesenhofen konnten Polizisten gegen 15.40 Uhr einen seit Anfang Juni 2026 auf der Flucht befindlichen und wegen mehrerer Gewaltdelikte von der Staatsanwaltschaft Ried zur Festnahme ausgeschriebenen 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Ried wahrnehmen.