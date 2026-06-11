Gewalttäter wollte sich im Wald verstecken

„Was ist bei uns in Antiesenhofen los?“ – Innviertler machten sich Sorgen, warum ein Großaufgebot an Polizisten im Ort unterwegs war. Des Rätsels Lösung: Polizisten jagten einen zur Verhaftung ausgeschriebenen Gewalttäter und mussten dazu auch einen Wald durchkämmen.
Während des Streifendienstes im Gemeindegebiet von Antiesenhofen konnten Polizisten gegen 15.40 Uhr einen seit Anfang Juni 2026 auf der Flucht befindlichen und wegen mehrerer Gewaltdelikte von der Staatsanwaltschaft Ried zur Festnahme ausgeschriebenen 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Ried wahrnehmen.
Er nahm sofort Reißaus
Als der Mann die Beamten erblickte, flüchtete er sofort. Nach einer großangelegten Fahndung konnte der 28-Jährige gegen 18 Uhr in einem nahegelegenen Waldstück festgenommen werden. Er wurde anschließend in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
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