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„Das beruhigt uns“

Angeschlagener Messi zurück im Mannschaftstraining

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.06.2026 11:24
Lionel Messi (li.) dürfte rechtzeitig fit werden für die WM.
Lionel Messi (li.) dürfte rechtzeitig fit werden für die WM.(Bild: AP/Meredith Seaver)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi wird wohl rechtzeitig für die nächsten Donnerstag beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada fit werden. Der 38-jährige Superstar ist rund zwei Wochen nach seiner Muskelverletzung ins Mannschaftstraining von Titelverteidiger Argentinien eingestiegen und könnte in den abschließenden zwei Testspielen zu Kurzeinsätzen kommen.

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Argentinien ist am 22. Juni in Arlington zweiter Gegner von Österreich in der Gruppe J.

„Beruhigt uns“
Messi hatte sich am 24. Mai in einem Meisterschaftsspiel seines Klubs Inter Miami eine Muskelverletzung zugezogen. Am Freitag absolvierte der 38-Jährige erstmals wieder Teile der Trainingseinheit mit der Mannschaft. „Leo macht gute Fortschritte. Er trainiert nicht mehr separat. Er verbessert sich deutlich und könnte sogar für ein paar Minuten an einem der Vorbereitungsspiele teilnehmen. Es geht ihm viel besser, und das beruhigt uns“, erklärte Teamchef Lionel Scaloni.

Argentinien testet am Samstag Ortszeit (Sonntag 2.00 Uhr MESZ) in College Station/Texas gegen Honduras, die WM-Generalprobe erfolgt am Dienstag in Alabama gegen Island. Das Auftaktspiel des Weltmeisters steigt am 16. Juni in Kansas City gegen Algerien.

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