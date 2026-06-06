Angeschlagener Messi zurück im Mannschaftstraining

„Beruhigt uns“

Messi hatte sich am 24. Mai in einem Meisterschaftsspiel seines Klubs Inter Miami eine Muskelverletzung zugezogen. Am Freitag absolvierte der 38-Jährige erstmals wieder Teile der Trainingseinheit mit der Mannschaft. „Leo macht gute Fortschritte. Er trainiert nicht mehr separat. Er verbessert sich deutlich und könnte sogar für ein paar Minuten an einem der Vorbereitungsspiele teilnehmen. Es geht ihm viel besser, und das beruhigt uns“, erklärte Teamchef Lionel Scaloni.