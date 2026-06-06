Co-Gastgeber Kanada nur 1:1 gegen Irland

Ogbene traf per Nachschuss nach einem Foulelfmeter von Troy Parrott, den Torhüter Maxime Crepeau noch pariert hatte. Crepeau verhinderte in der Schlussphase den möglichen Siegtreffer der Gäste. Kanada trifft in der Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina, die Schweiz und Außenseiter Katar. Die Mannschaft des früheren Salzburg-Trainers Jesse Marsch startet am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina ins Turnier. Bayern-München Profi Davies fehlte weiterhin wegen einer Oberschenkelblessur. Der linke Außenverteidiger hatte sich beim Halbfinal-Aus der Münchner gegen Paris Saint-Germain in der Champions League verletzt.