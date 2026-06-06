Erster ÖFB-Sieg seit Oktober 2025 „sehr befreiend“

Slowenien muss zum Abschluss in Ljubljana gegen Gruppensieger Deutschland gewinnen, um an der einen Zähler davor liegenden ÖFB-Truppe eventuell noch vorbeiziehen zu können. Bei Punktegleichheit würde nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit das aktuell um sechs Treffer bessere Torverhältnis für Österreich sprechen. Am Dienstag (18.00 Uhr) wartet auf den Pool-Dritten noch ein Auswärtsspiel in Oslo. „Ich bin so lange im Fußball, dass ich weiß, dass sehr viel passieren kann. Der 3. Platz ist noch nicht sicher“, sagte Söndergaard. Natürlich hoffe er aber, dass Deutschland mit voller Kraft gegen Slowenien auftreten werde. „Wichtig ist aber, dass wir schauen, dass wir selbst ein gutes Ergebnis aus Norwegen mitbringen.“