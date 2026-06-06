Ferrari-Teamchef muss plötzlich ins Krankenhaus

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur muss den Tag der Qualifikation für das Monaco-Rennen in einer Klinik verbringen. Der 58-Jährige werde nach einigen Tests weiter zur Beobachtung in einer medizinischen Einrichtung bleiben, teilte der Rennstall am Samstag mit. Weitere Details zum Hintergrund der ärztlichen Entscheidung werde das Team nicht veröffentlichen, hieß es weiter.
„Wir wünschen Fred eine schnelle Erholung und freuen uns darauf, ihn bald wieder an der Strecke zu sehen“, ließ Ferrari in dem Statement wissen.
Der Franzose Vasseur ist seit Anfang 2023 Teamchef beim italienischen Traditionsteam. Für den Grand Prix in den Straßen von Monaco am Sonntag gilt das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton nach starken Trainingsleistungen als Favorit auf den Sieg.
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