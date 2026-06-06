Ein Sieg zum Einstand! „Das war sehr wichtig“

Österreich fand beim 250. Frauen-Länderspiel in der ÖFB-Geschichte gut in die Partie, hatte bei der Premiere in neuen Stadion des Wiener Sportclubs durch D’Angelo zwei Abschlüsse. Doch so ging’s vor 3350 Fans nicht weiter. ÖFB-Boss Pröll, Geschäftsführer Hollerer, Ex-Teamchefin Fuhrmann, Austrias Frauen-Doublesieger-Coach Kenesei, Veilchen-Bomber Eggestein oder die rekonvaleszente Zadrazil sahen, wie die Sloweninnen zu guten Chancen kamen – ehe kurz vor der Pause ein Raunen durch das Stadion ging: Campbell traf die Stange (42.). „Ein abwechslungsreiches Spiel, es macht Spaß zuzuschauen“, befand Josef Pröll in der Pause. „Ich bin optimistisch für die zweite Halbzeit.“