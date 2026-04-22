Werk wird nach Übernahme zugesperrt: 330 Jobs weg!

„Vor wenigen Monaten noch andere Stimmung“

Durch diese hat auch Bürgermeister Christoph Artner von der Schließung erfahren. „Ich hatte kurz nach der Übernahme ein Gespräch mit der Geschäftsführung. Da herrschte noch eine ganz andere Stimmung“, so Artner im Gespräch mit der „Krone“. Die Stadt stehe nun vor einer riesigen Herausforderung. „330 Menschen und Familien sind mit einer großen Unsicherheit konfrontiert“, so Artner.