Balkonprofi Leeb: „Erfolg nur über Innovation“

„Der Ausblick ist positiv, im Vorjahr gab’s bei den Aufträgen ein Plus von vier Prozent“, erklärt Markus Leeb, Geschäftsführer von Leeb Balkone. „60 Prozent der Umsätze sind Alu-Balkongeländer.“ Auch Leeb setzt stark auf Exporte. „60 Prozent der Umsätze erzielen wir in Deutschland, Italien, der Schweiz“, so Leeb. Nur jeder zehnte Auftrag komme aus Kärnten.