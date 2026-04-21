Despite grounds for exemption
Bailiff Seeks to Collect ORF License Fee from Deaf Man
Florian W. has been deaf since birth and is therefore exempt from the broadcasting license fee. At the end of March, he received a letter from the court. The absurd reason: The court wanted to garnish his wages because the young man had not paid the ORF license fee.
“I really don’t know what to do next,” says Isolde W. (full name known to the editors, note). A few weeks ago, her 34-year-old son Florian suddenly found himself holding a letter from the court. 630.02 euros—this amount was to be garnished from his salary.
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