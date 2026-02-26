Grünes Licht für 280-Millionen-Projekt in Osttirol

Lange Strecke erfordert viel Arbeit an Trassen

Durch das Projekt soll die Versorgungssicherheit steigen und der Zugang zu preisgünstigem Strom für Stromkunden gewährleistet werden. Der Aufwand bzw. die Maßnahmen für die Umsetzung sind enorm: Bis zur Staatsgrenze muss die Leitung auf einer Länge von rund 35 Kilometern neu errichtet werden. 30,7 Kilometer befinden sich auf Tiroler Boden, der Rest in Kärnten. In großen Teilen wird auf der bestehenden Trasse gebaut. Es gibt auch Optimierungen hinsichtlich des Abstands zu Siedlungsgebieten, zu Entwicklungsgebieten der Gemeinden und möglicher Naturgefahren.