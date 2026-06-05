Fünf Goldene für Salzburg am Rathausplatz

„Die Austrian Finals waren ein voller Erfolg: Eine spezielle Herausforderung war, dass wir die Tatami nach den Vorrunden aus der Halle auf den Rathausplatz transportieren und den Aufbau arrangieren mussten. Der Aufwand wurde belohnt und die Finalkämpfe fanden vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse statt“, resümierte der frisch gewählte alte und neue ÖKB-Präsident Georg Rußbacher. Für Österreichs Elite geht es ab 12. Juni mit der Premier League in Rabat/Marokko weiter.