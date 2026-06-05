Fünf Goldene für Salzburg am Rathausplatz

Bis ins kleine Finale der EM waren Österreichs Kumite-Heldinnen vorgestoßen – bei den Staatsmeisterschaften im Rahmen der Sport Austria Finals in Wien eroberten sie allesamt Gold. Die Rede ist von Ceylin Cetin, Lejla Topalovic, Hanna Devigili und Emma Schütze. Schütze und Cetin jubelten auch über Teamgold mit Salzburg.
Die Salzburgerin Ceylin Cetin, die im Vorjahr noch als 17-Jährige die Ex-Vize-Europameisterin Lejla Topalovic im Finale der Klasse -61 kg sensationell bezwungen hatte, krönte sich diesmal in der -55 kg-Kategorie vor der außergewöhnlichen Kulisse am Wiener Rathausplatz als erste Athletin mit Gold. Dann legten ihre Team-Kolleginnen Lejla Topalovic (die Salzburgerin startet für Wels/-61 kg), Hanna Devigili (V/-68 kg) und Emma Schütze (S/+68 kg) souverän nach. Im Teamfinale setzte sich Salzburg mit Sophie Kemetinger als Ergänzung gegen Oberösterreich durch.
Herren-Gold für Selimovic
Auch bei den Männern jubelten die Favoriten: Marcus Lang (W/-60 kg), Tobias Fleisch (V/-67 kg), Mykyta Hrihorashenko (OÖ/-75 kg), Adrian Nigsch (V/-84 kg) und Armin Selimovic (S/+84 kg) waren unschlagbar. Im Teambewerb verteidigte Vorarlberg den Vorjahres-Titel durch einen Finalsieg über die Wiener Rebels.
„Die Austrian Finals waren ein voller Erfolg: Eine spezielle Herausforderung war, dass wir die Tatami nach den Vorrunden aus der Halle auf den Rathausplatz transportieren und den Aufbau arrangieren mussten. Der Aufwand wurde belohnt und die Finalkämpfe fanden vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse statt“, resümierte der frisch gewählte alte und neue ÖKB-Präsident Georg Rußbacher. Für Österreichs Elite geht es ab 12. Juni mit der Premier League in Rabat/Marokko weiter.
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