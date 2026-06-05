„Neue Tageszentren für Senioren nehmen Druck raus“

32 Tageszentren gibt es derzeit in Salzburg. Die jüngste Einrichtung mit elf Plätzen wurde am Feiertag in Eben eröffnet. Das Hilfswerk betreibt das Zentrum im neuen Haus, wo auch betreutes Wohnen, Arzt und Apotheke untergebracht sind. Bürgermeister Franz Fritzenwallner (ÖVP): „Seniorenheim haben wir in der Gemeinde kein eigenes, da sind wir in einem Verbund. Umso wichtiger ist für uns das neue Angebot.“