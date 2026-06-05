Zweijähriger brach zusammen – von Insel gerettet

Ausgerechnet auf einer Halbinsel im Königssee im benachbarten Bayern brach an Fronleichnam ein zweijähriges Kind zusammen. Die Einsatzstelle ist nur über das Wasser, alpine Steige oder aus der Luft erreichbar. Insgesamt war die Wasserwacht fast zwei Stunden lang im Einsatz.
Gegen 15.45 dürfte eine akute Krankheit den Zusammenbruch des Kleinkindes ausgelöst haben, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilt. Also ging es für den Traunsteiner Rettungshubschrauber „Christoph 14“ im Eiltempo zur Halbinsel. Über das Wasser raste die Wasserwacht mit dem Boot zur Einsatzstelle.
Gemeinsam mit der Helikopter-Besatzung wurde das Kleinkind notärztlich versorgt und im Anschluss in das Klinikum Traunstein geflogen. Die Angehörigen und die Ersthelfer wurden mit dem Rettungsboot zur Seelände zurückgebracht.
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