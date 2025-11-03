Schlepper setzen nun auf „Mittelmeer-Ferraris“

Menschenschmuggel lukrativer als Drogengeschäfte

Für die oft mittellosen Migranten sind solche Kosten für eine Überfahrt eine astronomische Summe. Aber weil solch hohe Preise teils doch gezahlt würden, hätten Drogenschmuggler das Geschäft mit dem Leid der Betroffenen für sich entdeckt, sagt der Anwalt Hussein Bakkar al-Sabai, der in Marokko zu Migration und Menschenrechten forscht. Die Fahrer der Schnellboote „transportieren lieber Migranten als Drogen, weil sie größere Gewinne erwirtschaften“, sagt er. Erst vor zwei Monaten teilte Europol mit, in Spanien ein Schmugglernetzwerk zerschlagen zu haben, das schätzungsweise eine Million Euro für 15 Schnellboote, Technik und andere Ausrüstung investierte.