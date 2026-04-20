„Müssen der Jugend einen Teil ihrer Last abnehmen“

„Während bundesweit über ein Viertel von Existenzängsten spricht, sind es in Tirol nur sieben Prozent. Das spricht für das starke soziale Netz in unserem Land, aber auch für die politische Stabilität und den traditionell starken Zusammenhalt in unserem Land“, zeigt sich der Politiker einleitend erfreut. Gleichzeitig meint Kovacevic, dass „gerade in Zeiten, in denen die USA und andere Länder vorzeigen, welches Chaos extremistische Parteien wie die FPÖ und AFD anrichten, eine funktionierende, besonnen agierende Koalition der Mitte wie die Tiroler Landesregierung der Jugend ein Gefühl von Sicherheit gibt“.