Kormorane dürfen weiter vergrämt werden

Druck auf Fischbestand lindern

Die Kormorane brüten seit 2001 am Vorarlberger Bodenseeufer im Bereich der Fußacher Bucht. Rasch kam es zu Konflikten. Kein Wunder: Die Fischentnahme durch Kormorane betrage bereits zumindest das Doppelte der gesamten fischereilichen Nutzung, erklärte Gantner. „Die in der Verordnung vorgesehenen Maßnahmen müssen weiterhin konsequent umgesetzt werden, um den Druck auf den Fischbestand und die Fischerei zu lindern“, betonte er am Mittwoch.