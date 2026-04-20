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Neymar rechnet ab: „Der Tag ist gekommen, …“

Fußball International
20.04.2026 12:41
Neymar hat auf X wütend mit Anhängern seines Vereins abgerechnet.
Neymar hat auf X wütend mit Anhängern seines Vereins abgerechnet.(Bild: AFP/APA/NELSON ALMEIDA)
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Von krone Sport

Emotionale Botschaft von Neymar nach Buhrufen der eigenen Fans. „Der Tag ist gekommen, an dem ich ein für alle Mal Klartext reden muss“, rechnet der Brasilianer nach der bitteren 2:3-Pleite seines FC Santos gegen Fluminense auf X wütend ab. 

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„Leute, ehrlich gesagt, ihr geht zu weit und überschreitet die Grenzen … Es ist einfach traurig, damit leben zu müssen! Es gibt keinen Menschen, der das aushalten kann“, wendet sich Neymar dabei an die Santos-Anhänger.

Kurz zuvor war der Brasilianer bei der Heimniederlage gegen Fluminense mit heftigen Buhrufen in die Kabine begleitet worden. Demonstrativ hielt sich der ehemalige Barca- und PSG-Star dabei die Ohren zu. 

Nicht der erste Zwischenfall
Ein davon kursierendes Video, das von „TNT Sports“ veröffentlicht wurde, kommentierte Neymar ebenfalls: „Ich bin rausgekommen, habe mir das Ohr zugehalten, was zum Teufel! Liegt es daran, dass ich mich jetzt nicht mal mehr am Ohr kratzen kann?“

Es ist nicht das erste Mal, dass der 34-Jährige mit den eigenen Fans hadert. Im vergangenen Juli hatte er sich nach einer Niederlage mit einem Anhänger angelegt. Mitspieler und Ordner mussten Neymar damals beruhigen. 

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