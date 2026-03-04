Flugannullierungen: Das können Urlauber tun

Wichtig ist zeitlicher Zusammenhang

Am einfachsten ist die Situation für jene, die eine Pauschalreise gebucht haben, also Flug und Unterkunft gemeinsam. „In diesem Fall ist der Reiseveranstalter zu kontaktieren“, erklärt Anja Mayer, Konsumentenrechtsexpertin bei der Arbeiterkammer Wien. Grundsätzlich könne eine Reise derzeit kostenlos storniert werden. Entscheidend sei jedoch der zeitliche Zusammenhang: Der Reiseantritt müsse unmittelbar bevorstehen. Für Urlaube, die erst in einigen Wochen oder Monaten geplant sind, sei eine kostenlose Stornierung in der Regel nicht möglich.