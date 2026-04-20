Wiener Maturasegen findet europaweit Nachahmer

3600 Mal Gebete für gutes Gelingen am Prüfungstag bestellt

Die Aktion zieht immer weitere Kreise, nicht nur in Österreich, sondern nun auch in Südtirol. In Deutschland haben sich die Evangelische Kirche an der Pfalz und das Bistum Speyer ein Beispiel an Wien genommen. In Österreich werden dabei immer mehr konfessionelle Grenzen überwunden, seit heuer auch mit der Evangelisch-methodistischen Kirche. Im Vorjahr wurden bereits für 3600 Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrlinge vor der Lehrabschlussprüfung Kerzen angezündet und Gebete gesprochen.