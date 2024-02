Diesen Häfn-Seelsorger halten viele für Insassen

Weihrauchduft liegt in der Luft. Jonathan Werner sitzt in seinem Büro und sieht ganz anders aus, als man sich einen Seelsorger vorstellt. Er ist von Kopf bis Fuß tätowiert, trägt einen Nasenring, Ohrringe, silberne Ringe an den Fingern und einen Vollbart mit geschwungenem Schnauzer. Werner hat vor wenigen Monaten in der Justizanstalt Josefstadt das Amt des Gefängnisseelsorgers übernommen.