Jet und Heli ins Südchinesische Meer gestürzt

US-Präsident Donald Trump und sein chinesisches Gegenüber Xi Jinping planen für diese Woche ein Treffen am Rande eines regionalen Gipfels in Südkorea. US-Außenminister Marco Rubio sagte am Sonntag, Taiwan müsse sich über die Gespräche keine Sorgen machen. Das taiwanische Verteidigungsministerium, das täglich über chinesische Militäraktivitäten berichtet, hatte zuletzt keine ungewöhnlichen Vorkommnisse gemeldet. Die USA haben sich zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, unterhalten aber keine formellen diplomatischen Beziehungen zu der Insel.