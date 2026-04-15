Lokalmatadorin: „Ich möchte den Titel verteidigen“

Premiere für die besten Breaking-Tänzerinnen und Tänzer am kommenden Sonntag in Tirol! Im Zuge des „Red Bull BC One Cypher Austria 2026“ batteln sie um den Sieg und die Teilnahme am Finale in Kanada. Die „Krone“ traf vorab die Vorjahressiegerin Jana Thaler (30) aus dem Unterland.
Breaking, entstanden in den 1970ern in Amerika als Teil der Hip-Hop-Kultur, ist ein akrobatisch-kreativer Tanzstil. Die Szene, bestehend aus B-Girls und B-Boys, nutzt Elemente wie Toprock, Footwork, Freezes und Power Moves. Battles, oft im Kreis (Cypher) ausgetragen, sind essenziell, wobei Technik, Style und Musikalität im Fokus stehen.
Auch in Österreich gibt’s seit Jahren eine Breaking-Szene. Die Leistungsdichte steigt dabei von Jahr zu Jahr. Arrivierte Tänzerinnen und Tänzer wie die B-Girls Sinaya und Esthalavista und die B-Boys The Wolfer und Hynamite bilden das starke Fundament, während mit den B-Boys Koda und Sigma sowie dem B-Girl SoFly eine junge Generation nachdrängt, die bereit ist, das Zepter zu übernehmen. Die Szene ist auf jeden Fall topmotiviert, denn 1-vs-1-Battles sind immer für eine Überraschung gut und das k.-o.-System erlaubt keinerlei Fehler.
Auch nicht am kommenden Sonntag in der Villa Blanka in Innsbruck. Denn die besten B-Girls und B-Boys aus Österreich batteln beim „Red Bull BC One Cypher Austria 2026“ um den Triumph bei der wichtigsten österreichischen Solo-Competition für Breakerinnen und Breaker. Zugleich kämpfen sie um die Chance auf die Qualifikation für das „Red Bull BC One World Final“ am 29. November 2026 in Toronto (Kanada).
Sechs Jahre lang in Paris gelebt und getanzt
Lokalmatadorin B-Girl Jana Thaler (30) aus Thiersee sicherte sich im Vorjahr den Titel. Kann sie diesen Erfolg heuer wiederholen? „Natürlich möchte ich das schaffen, aber ein Battle ist immer auch eine Momentaufnahme. Ich gehe ohne Erwartungen in den Bewerb und möchte am Ende mit meiner Leistung zufrieden sein“, sagt sie im Gespräch mit der „Krone“.
Seit Monaten bereite sie sich auf das Event vor, studiert sogenannte „Combos“ ein. Seit September des Vorjahres wird sie sogar von einem Coach trainiert: Rochdi Classic. „Er ist Marokkaner und war der Olympia-Trainer des Teams Marokko 2024 in Paris“, gibt die Unterländerin preis.
Vom Unterland aus nach Amerika und Frankreich
Die 30-Jährige tanzt, seit sie 13 Jahre alt ist. „Ich hielt immer Ausschau nach Tanzkursen, was im Unterland nicht einfach war. Mit 15 Jahren bin ich dann regelmäßig fürs Hip Hop-Tanzen nach Innsbruck gependelt“, erinnert sie sich, „mit 19 Jahren ging ich für eine Zeit lang nach Los Angeles, um mich dort weiterzubilden. Und dann zog ich nach Paris, um dort eine Tanzausbildung im Bereich Hip Hop und House zu absolvieren“. Diese schloss die Tirolerin erfolgreich ab. Sechs Jahre lang blieb sie in der Stadt der Liebe, bis es sie vor rund einem Jahr wieder zurück in die Heimat zog. In der Breaking-Szene nimmt sie seit ungefähr drei Jahren an (inter-)nationalen Bewerben teil.
Tickets gibt‘s noch bis Sonntag, dem 19. April 2026 – und zwar hier: www.redbull.com/bconeaustria
Einlass bei der Villa Blanka in Innsbruck ist um 17 Uhr, der Bewerb startet um 18 Uhr.
Am Samstag, den 18. April, werden ab 11.30 Uhr auch gratis Breaking-Workshops angeboten. Zudem kann man beim Qualifier, das ebenfalls am Samstag ist, kostenlos dabei sein.
„Ich bin hauptberuflich Tänzerin und absolviere immer wieder coole Projekte – auch im Werbebereich. Ich gebe außerdem Tanz-Workshops und nehme an Battles auf der ganzen Welt teil. Es läuft richtig gut“, strahlt Thaler. In Österreich möchte sie sich etwas aufbauen, eine „Base“ schaffen, betont sie, „und von hier aus dann überall hin reisen“.
„Wir können bundesweit ganz vorne mithalten“
Dass das „Red Bull BC One Cypher Austria 2026“ heuer erstmals in Tirol ausgetragen wird, gefällt der 30-Jährigen. „Wir haben eine große Szene in Innsbruck, können österreichweit vorne mithalten“, weiß sie, „ich freue mich total, vor heimischem Publikum performen zu können“.
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