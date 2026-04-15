Lokalmatadorin: „Ich möchte den Titel verteidigen“

Tickets gibt‘s noch bis Sonntag, dem 19. April 2026 – und zwar hier: www.redbull.com/bconeaustria

Einlass bei der Villa Blanka in Innsbruck ist um 17 Uhr, der Bewerb startet um 18 Uhr.

Am Samstag, den 18. April, werden ab 11.30 Uhr auch gratis Breaking-Workshops angeboten. Zudem kann man beim Qualifier, das ebenfalls am Samstag ist, kostenlos dabei sein.