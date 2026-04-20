Teenager bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Fataler Unfall Sonntagabend in Innsbruck! Ein 18-jähriger Einheimischer kam im Westen der Stadt mit einem E-Scooter zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste in die Klinik eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 18.45 Uhr in der Höttinger Au. Der 18-jährige Einheimische war laut Polizei mit einem Leih-Elektroscooter unterwegs, als er in einer Hausdurchfahrt plötzlich ohne Fremdverschulden die Kontrolle verlor und stürzte.
Mit Rettung in die Klinik
Der Teenager erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich des Ellenbogens. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 18-Jährige mit der alarmierten Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht.
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