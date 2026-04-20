Gastro-Pärchen erfüllt sich seinen Lebenstraum

Der zentralste Wirt der Keltenstadt wird seine Pforten bald wieder öffnen. Ein Wirte-Paar aus Ungarn siedelt vom bisher kleinere Lokal in die Innenstadt um. Neben gut bürgerlicher Küche überraschen das Gastro-Duo auch mit ungarischen Schmankerln. Und auch für das dazugehörige „Freysitz“, ein ehemaliges Nachtlokal, haben die Wirte Pläne...
Viele Monate war es ruhig um den Stadtkrug – jetzt bahnt sich wieder Leben an. Der Traditionswirt in Hallein gilt im Stadtzentrum am Bayrhamerplatz als Gastro-Hotspot. Nach zahlreichen Versuchen, den Wirt wiederzubeleben, wagen sich jetzt Diana und Zsolt Frank an das Gasthaus heran. Die beiden betreiben mit dem „Relax“ noch eine Gaststube an der Salzachtal-Straße.
Das Lokal ist zu klein geworden. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir gedacht, wir könnten doch den Stadtkrug übernehmen. Das wäre ein Lebenstraum.
Diana Frank
Doch Wirtin Diana erklärt: „Das Lokal ist zu klein geworden. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir gedacht, wir könnten doch den Stadtkrug übernehmen. Das wäre ein Lebenstraum.“
Gesagt getan: Sie und ihr Mann nahmen Kontakt mit dem Verpächter auf. Schnell war klar, dass einiges zu renovieren ist. „Die Arbeiten laufen gerade. Im Juni werden wir fertig sein. Dann öffnen wir endlich.“
Die Speisekarte soll mit gut bürgerlichen, heimischen Schmankerln locken. Weil Diana und Zsolt aus Ungarn stammen, wird es Überraschungen aus der pannonischen Küche geben. Grundsätzlich soll es ein Familienrestaurant werden. „Handy weg und genießen“, verrät Diana.
Beim Gastgarten hofft die Wirtin auf die Gemeinde: Denn ihr Wunsch sei es, diesen am Bayrhamerplatz zu betreiben. Dafür braucht es noch eine Genehmigung. Das dazugehörige Lokal „Freysitz“ wird auch neu eröffnet. Es wird ein Eventlokal für Feiern und Kulturveranstaltungen, kein Nachtlokal wie einst.
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