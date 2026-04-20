Gastro-Pärchen erfüllt sich seinen Lebenstraum

Viele Monate war es ruhig um den Stadtkrug – jetzt bahnt sich wieder Leben an. Der Traditionswirt in Hallein gilt im Stadtzentrum am Bayrhamerplatz als Gastro-Hotspot. Nach zahlreichen Versuchen, den Wirt wiederzubeleben, wagen sich jetzt Diana und Zsolt Frank an das Gasthaus heran. Die beiden betreiben mit dem „Relax“ noch eine Gaststube an der Salzachtal-Straße.