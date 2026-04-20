Auch Anna Veith bringt jetzt eigenen Ski am Markt

„Ein Traum wurde wahr“, so die 36-jährige Salzburgerin auf Instagram, wo sie die frohe Botschaft gemeinsam mit Kästle verkündete. „Mein ganz persönlicher Signature-Ski – gemeinsam mit @kaestleski entwickelt. Von der ersten Idee bis zu den ersten Schwüngen auf dem Schnee war jeder Schritt dieser Reise etwas ganz Besonderes.“