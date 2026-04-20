Auch Anna Veith bringt jetzt eigenen Ski am Markt

Anna Veith auf den Spuren von Marcel Hirscher? Naja, nicht ganz – aber Österreichs ehemalige Ski-Queen hat in Zusammenarbeit mit Kästle zum ersten Mal ihren eigenen Ski designt und diesem ihren Namen geschenkt.
„Ein Traum wurde wahr“, so die 36-jährige Salzburgerin auf Instagram, wo sie die frohe Botschaft gemeinsam mit Kästle verkündete. „Mein ganz persönlicher Signature-Ski – gemeinsam mit @kaestleski entwickelt. Von der ersten Idee bis zu den ersten Schwüngen auf dem Schnee war jeder Schritt dieser Reise etwas ganz Besonderes.“
Und Veith versichert, das ihr neuer Ski nicht nur ein PR-Gag ist. Denn sie verrät: „Ich konnte meine eigenen Erfahrungen während des gesamten Prozesses einbringen – was ihn unglaublich persönlich macht. Schlicht. Zeitlos. Mit meiner persönlichen Unterschrift. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.“
„Begrenzte Anzahl“
Wer den neuen Veith-Ski übrigens haben möchte, muss schnell sein. Denn die Super-G-Olympiasiegerin von 2014 verrät auch: „Es wird nur eine begrenzte Anzahl verfügbar sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.