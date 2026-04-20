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Krise im ÖSV-Biathlon

Es ist kein Zufall, dass der Wurm drin ist

Sport
20.04.2026 07:30
Dominik Landertinger, Simon Eder, Daniel Mesotitsch, Christoph Sumann (v. li.).
Dominik Landertinger, Simon Eder, Daniel Mesotitsch, Christoph Sumann (v. li.).(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Österreichs Biathlon erlebte mit dem Quartett Landertinger, Eder, Mesotitsch und Sumann goldene Zeiten. WM- und Olympiamedaillen sowie Weltcupstockerlplätze standen an der Tagesordnung. Inzwischen laufen die rot-weiß-roten Loipenjäger der Konkurrenz im Weltcup hinterher. Dabei zählen sie im Nachwuchs zu den Besten.

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Einen kurzen Moment wähnte man sich in der goldenen Biathlon-Zeit in Österreich. Vor wenigen Wochen erhielten Dominik Landertinger, Simon Eder, Daniel Mesotitsch und Christoph Sumann nachträglich Olympiasilber. Zwölf Jahre nach dem Staffelbewerb in Sotschi, weil ein Russe gedopt war.

Mit Eder beendete jüngst der Letzte aus dem Erfolgsquartett seine Karriere. Es war das Ende einer Ära. Die aktuelle Generation würde gerne an diese Erfolge anschließen, ist davon aber noch weit entfernt.

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Weil das Talent fehlt? Mitnichten! Im Nachwuchs sind Österreichs Asse eine Wucht! Medaillen bei Junioren-WMs, Kristallkugeln im Junior Cup – die potenziellen Stars von morgen zeigten in der jüngeren Vergangenheit, was in ihnen steckt. Im Gegensatz zu anderen Nationen schaffen es Österreicher aber (viel zu) selten, im Weltcup Fuß zu fassen und in die absolute Spitze vorzudringen. Das muss sich schleunigst ändern!

Den Jungen wird oft gesagt, erst Erfolge feiern zu müssen, bevor sie Ansprüche stellen können. Nur: Wie sollen sie reüssieren, wenn die Rädchen nicht ineinander greifen? Landertinger, Eder, Mesotitsch und Sumann profitierten von einem funktionierenden System, zu dem Toptrainer, exzellente Betreuer und ein geniales Serviceteam zählten. Es ist kein Zufall, dass es im Nachwuchs und im IBU-Cup gut läuft, im Weltcup aber der Wurm drin ist. Die Verantwortlichen müssen an jeder einzelnen Stellschraube drehen. Da darf kein Stein auf dem anderen und kein Thema tabu bleiben.

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