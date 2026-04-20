Es ist kein Zufall, dass der Wurm drin ist

Den Jungen wird oft gesagt, erst Erfolge feiern zu müssen, bevor sie Ansprüche stellen können. Nur: Wie sollen sie reüssieren, wenn die Rädchen nicht ineinander greifen? Landertinger, Eder, Mesotitsch und Sumann profitierten von einem funktionierenden System, zu dem Toptrainer, exzellente Betreuer und ein geniales Serviceteam zählten. Es ist kein Zufall, dass es im Nachwuchs und im IBU-Cup gut läuft, im Weltcup aber der Wurm drin ist. Die Verantwortlichen müssen an jeder einzelnen Stellschraube drehen. Da darf kein Stein auf dem anderen und kein Thema tabu bleiben.