Erst Sackgasse stoppte Teenager mit 1,1 Promille

Nächtliche Verfolgungsfahrt auf der B167: Ein Pkw ignorierte Anhaltezeichen und raste davon. Erst eine Sackgasse beendete die Flucht. Am Steuer saß ein 16-jähriger Deutscher ohne Führerschein – der Alkotest zeigte 1,1 Promille, Anzeigen folgen.
Kurz vor Mitternacht wurde am Samstag auf der Gasteiner Bundesstraße ein Pkw-Lenker wegen überhöhter Geschwindigkeit auffällig. Statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei. Die Streife nahm die Nachfahrt auf, der Lenker setzte dabei weitere Übertretungen, insbesondere Tempoverstöße.
Erst als er in eine Sackgasse einbog, war Schluss. Bei der Kontrolle kam heraus: Am Steuer saß ein 16-jähriger Deutscher aus dem Pongau, ohne Lenkberechtigung für die gelenkte Klasse. Der Alkotest ergab 1,1 Promille. Weiterfahren durfte er nicht, zudem war er am selben Tag schon wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung angezeigt worden. Jetzt folgten mehrere Anzeigen.
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