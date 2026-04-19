Erst Sackgasse stoppte Teenager mit 1,1 Promille

Erst als er in eine Sackgasse einbog, war Schluss. Bei der Kontrolle kam heraus: Am Steuer saß ein 16-jähriger Deutscher aus dem Pongau, ohne Lenkberechtigung für die gelenkte Klasse. Der Alkotest ergab 1,1 Promille. Weiterfahren durfte er nicht, zudem war er am selben Tag schon wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung angezeigt worden. Jetzt folgten mehrere Anzeigen.