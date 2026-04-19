Alkohol am Steuer: Radsturz, Scooter und Pkw-Crash

Im Nonntal in der Stadt Salzburg kam ein 19-Jähriger mit dem Rad zu Fall, in Bad Hofgastein wurde ein E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen, in Liefering endete eine Fahrt mit einem Sachschadenunfall. Die Polizei leitete Anzeigen ein – denn alle drei hatten einiges an Alkohol intus...