Alkohol am Steuer: Radsturz, Scooter und Pkw-Crash

Im Nonntal in der Stadt Salzburg kam ein 19-Jähriger mit dem Rad zu Fall, in Bad Hofgastein wurde ein E-Scooter-Lenker aus dem Verkehr gezogen, in Liefering endete eine Fahrt mit einem Sachschadenunfall. Die Polizei leitete Anzeigen ein – denn alle drei hatten einiges an Alkohol intus...
Ein Sturz mit dem Rad endete für einen 19-jährigen Flachgauer im Spital. Am Samstagabend kam er im Stadtteil Nonntal mit dem Fahrrad aus eigenem Verschulden zu Sturz, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins UKH Salzburg gebracht. Der Alkotest ergab 1,08 Promille, Anzeige folgt.
Bad Hofgastein: E-Scooter
Ein 25-jähriger Slowene wurde in der Nacht auf Sonntag mit seinem E-Scooter kontrolliert. Der Alkotest beim Lenker ergab 1,7 Promille, die Weiterfahrt wurde untersagt, Anzeige folgt.
Liefering: Sachschaden
Ein 23-jähriger Serbe verursachte in der Nacht auf Sonntag in Liefering einen Unfall mit Sachschaden. Der Alkotest ergab 0,96 Promille, die Lenkberechtigung wurde vorläufig abgenommen, Anzeige folgt.
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