Drei Lenker verlieren Schein nach Tempoexzessen

Ein kurzer Kontrolltag reichte, um gleich drei Führerscheine einzuziehen. Am Samstag führte die Polizei auf der A10 bei St. Michael Geschwindigkeitsmessungen durch. Am Vormittag überschritt ein 22-jähriger Senegalese mit seinem Pkw die erlaubten 100 km/h um 59 km/h, ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.