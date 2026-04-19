Drei Lenker verlieren Schein nach Tempoexzessen

Massive Geschwindigkeitsübertretungen führten zu drei Führerscheinabnahmen in Salzburg. Auf der A10 bei St. Michael wurden zwei Pkw-Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen, auf der L227 bei Thalgau erwischte es einen Motorradfahrer. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.
Ein kurzer Kontrolltag reichte, um gleich drei Führerscheine einzuziehen. Am Samstag führte die Polizei auf der A10 bei St. Michael Geschwindigkeitsmessungen durch. Am Vormittag überschritt ein 22-jähriger Senegalese mit seinem Pkw die erlaubten 100 km/h um 59 km/h, ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Am Nachmittag wurde am selben Ort ein 25-jähriger Deutscher gemessen, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 65 km/h überschritt – auch er verlor den Führerschein vorläufig und durfte nicht weiterfahren.
Ebenfalls am Samstag wurde auf der L227 bei Thalgau ein 38-jähriger Motorradlenker aus Oberösterreich mit 66 km/h über dem Limit angehalten. Auch ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen, Anzeigen folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.