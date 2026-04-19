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Raser im Visier

Drei Lenker verlieren Schein nach Tempoexzessen

Salzburg
19.04.2026 18:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Massive Geschwindigkeitsübertretungen führten zu drei Führerscheinabnahmen in Salzburg. Auf der A10 bei St. Michael wurden zwei Pkw-Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen, auf der L227 bei Thalgau erwischte es einen Motorradfahrer. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

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Ein kurzer Kontrolltag reichte, um gleich drei Führerscheine einzuziehen. Am Samstag führte die Polizei auf der A10 bei St. Michael Geschwindigkeitsmessungen durch. Am Vormittag überschritt ein 22-jähriger Senegalese mit seinem Pkw die erlaubten 100 km/h um 59 km/h, ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Nachmittag wurde am selben Ort ein 25-jähriger Deutscher gemessen, der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 65 km/h überschritt – auch er verlor den Führerschein vorläufig und durfte nicht weiterfahren.

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Ebenfalls am Samstag wurde auf der L227 bei Thalgau ein 38-jähriger Motorradlenker aus Oberösterreich mit 66 km/h über dem Limit angehalten. Auch ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen, Anzeigen folgen.

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