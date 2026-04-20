Mit 2,82 Promille auf der Tauernautobahn unterwegs

Bei Schwerpunktkontrollen in Salzburg und auf der A10 stoppte die Polizei am Sonntag mehrere Lenker wegen Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung. Besonders auffällig war eine Pkw-Lenkerin mit 2,82 Promille. In allen Fällen wurden Führerscheine abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen erstattet.