Mit 2,82 Promille auf der Tauernautobahn unterwegs

Bei Schwerpunktkontrollen in Salzburg und auf der A10 stoppte die Polizei am Sonntag mehrere Lenker wegen Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung. Besonders auffällig war eine Pkw-Lenkerin mit 2,82 Promille. In allen Fällen wurden Führerscheine abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeigen erstattet.
2,82 Promille – mehr ging an diesem Abend kaum: Eine 50-jährige Deutsche wurde auf der Tauernautobahn beim Parkplatz Untersberg-Ost, nachdem sie davor in Schlangenlinien unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen.
Am Samstag kontrollierte die Polizei in Salzburg und auf der A10 gezielt Alkohol- und Suchtmittellenker. Ein 71-jähriger Villacher wurde wegen unsicherer Fahrweise angehalten, der Test zeigte 1,42 Promille.
In der Vogelweiderstraße traf es einen 35-jährigen Flachgauer mit 0,54 Promille und positivem Kokain-Test. In der Richard-Knoller-Straße war ein 43-jähriger Salzburger zwar nüchtern, aber auf Kokain positiv. Alle verloren den Führerschein, Weiterfahrt verboten, Anzeigen folgen.
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