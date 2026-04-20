Nach Triumph im Keller-Derby soll es bergauf gehen

Es stand einiges auf dem Spiel in Hallwang. Schließlich empfing das Salzburg Liga-Schlusslicht im Spiel der wohl letzten Chance der 21. Runde den Vorletzten Anthering. Fix ist nur: Der Letzte muss runter, der Vorletzte spielt Abstiegsrelegation. Jubeln durfte an diesem regnerischen Sonntag Anthering.
Im Fan.at-Spiel der Runde im Salzburger Liga-Keller ging es von Beginn weg zur Sache. Mit dem optisch besseren Start für die Heimischen. Sie mussten angesichts von sieben Punkten Rückstand gewinnen. „Es ziehen alle mit. Wir glauben ans Team und hoffen auf ein geiles Spiel“, hatte sich Hallwang-Sportchef Senad Abay im Vorfeld zuversichtlich gezeigt. In Führung gingen vor 300 Zuschauern aber die Gäste: Nagl spielt den Ball aus der eigenen Hälfte unnachahmlich in die Tiefe, Fabian Schwaiger behauptete sich im Duell mit Keeper Hauser (22.). Und sein Torjubel wiederholte sich, als sich Kühleitner auf links durchsetzte und Schwaiger den Querpass verwertete (42.). „Er hat über den Winter einen großen Sprung nach vorne gemacht“, streute Sektionsleiter Hans Peter Hofmann dem Doppeltorschützen Rosen.
Aufgeben wollten sich die Heimischen dennoch nicht. Als Trainerbruder Jonathan Zeyringer einen Querpass vom Torraumeck verwertete (66.), keimte Hoffnung auf. Die machte Flügelflitzer Bastian Kühleitner zunichte, als er nach einem Freistoß von der Seite und zu kurzem Abschlag volley ins Eck traf (68.). Darauf fand die Gastgeber keine Antwort mehr.
Mittelfeld ist noch in Reichweite
„Wir haben unser Miniziel, das Absichern des Relegationsplatzes, erreicht“, war Hofmann zufrieden. Der aber betonte: „Unser Blick geht jetzt nur nach oben, das sehen auch die Trainer so.“ Schließlich verlor Anif mit dem 1:2 gegen Neumarkt den Anschluss und liegt nur vier Punkte vorne. Weil auch Schwarzach und Puch ausließen, liegen alle Teams in Reichweite. Vielleicht gelingt dem als aussichtslos gehandelten Aufsteiger im Saisonendspurt ja noch die Sensation. Die Hallwanger Stimmung drückte Hofmann so aus: „Die scheinen sich alle mit dem Abstieg abgefunden zu haben, was man so raushört.“
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