Nach Triumph im Keller-Derby soll es bergauf gehen

Mittelfeld ist noch in Reichweite

„Wir haben unser Miniziel, das Absichern des Relegationsplatzes, erreicht“, war Hofmann zufrieden. Der aber betonte: „Unser Blick geht jetzt nur nach oben, das sehen auch die Trainer so.“ Schließlich verlor Anif mit dem 1:2 gegen Neumarkt den Anschluss und liegt nur vier Punkte vorne. Weil auch Schwarzach und Puch ausließen, liegen alle Teams in Reichweite. Vielleicht gelingt dem als aussichtslos gehandelten Aufsteiger im Saisonendspurt ja noch die Sensation. Die Hallwanger Stimmung drückte Hofmann so aus: „Die scheinen sich alle mit dem Abstieg abgefunden zu haben, was man so raushört.“