„Ich kündige im Voraus an, dass ich nicht nur am 9. Mai an den Feierlichkeiten zum ‘Sieg über den Faschismus‘ in Moskau teilnehmen werde, sondern auch am 6. Juni an der Danksagung an die Soldaten, die 1944 im Rahmen der Zweiten Front in der Normandie nach Frankreich kamen. Wir müssen das tun. Bitte, vergessen wir nicht, dass dies die Meilensteine ​​sind“, sagte der slowakische Premier in einer Rede am Wochenende.