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Nach 33 Jahren: Bürgermeister denkt ans Aufhören

Salzburg
18.04.2026 10:00
Bergmüller will nach der Periode als Ortschef aufhören.
Bergmüller will nach der Periode als Ortschef aufhören.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Seit dem Jahr 1993 ist Rupert Bergmüller Bürgermeister von Hüttau. Vieles ist seither passiert. Er hat noch genügend Ideen für Projekte, die in seiner Gemeinde umgesetzt werden sollten. Die Weichen für eine Zeit ohne ihn sind aber schon gestellt.

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Knapp 38 Jahre lang war Peter Nindl Bürgermeister von Neukirchen am Großvenediger, 34 Jahre lang standen Johann Strasser (Eugendorf) und Peter Brandauer (Werfenweng) an der Spitze ihrer Gemeinde. Dahinter folgt Rupert Bergmüller mit 33 Jahren. Eines unterscheidet den Hüttauer Ortschef aber von den genannten: Er ist der einzige, der noch aktiv ist.

„Schauen wir, wie lang ich das noch mache“, sagt der ÖVP-Bürgermeister. In wenigen Wochen wird er 70 Jahre alt. Viel ist seit seinem Amtsantritt 1993 in Hüttau passiert. Die Hochwasser in den Jahren 2013 und 2014 waren verheerend. Bergmüller hat die Gemeinde durch Unwetter und Überflutungen ruhig durchgesteuert. „Die Verbauung des Bachs geht dem Ende zu.“

Das Feuerwehrgebäude soll neu gebaut werden, der Bahnhof ist es bereits.
Das Feuerwehrgebäude soll neu gebaut werden, der Bahnhof ist es bereits.(Bild: Andreas Tröster)

„Es gibt noch Potenzial“
Stolz ist er auf die funktionierende dörfliche Struktur. Es gibt nach wie vor zwei Wirtshäuser, einen Nahversorger, Jausenstation und Hotel. Eine Ärztin hat er vor drei Jahren nach Hüttau gelotst. Vor allem die Senioren in der Gemeinde danken es. Der Bahnhof wurde erst Ende 2024 im Zentrum neu gebaut und eröffnet. Zuvor lag er außerhalb und war nur per Auto erreichbar.

Trotz Verbauung des Fritzbachs und den Seitentälern ist es mit den Gefahrenzonen so eine Sache. Sie schränken die Erweiterung von Wohnraum im Zentrum stark ein. Im Ortsteil Niedernfritz gebe es noch Potenzial. Und neben dem Feuerwehrgebäude, dort hat die Gemeinde Liegenschaften angekauft. „Wir werden im heurigen Jahr die Planung vorantreiben“.

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Für die Floriani soll sich auch demnächst was tun. Die brauchen dringend neue, größere Räumlichkeiten. Das bestehende Gebäude ist am Limit. Das Projekt ist schon in Ausarbeitung. Das 1982 errichtete Haus der Bergland soll erweitert und saniert werden. Die Erweiterung der Zeugtsätte könnte auch eine der letzten größeren Projekte von Bergmüller sein. Denn, schon vor Jahren hat er angekündigt, dass mit 2029 Schluss sein soll. Aber wer weiß

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