Nach 33 Jahren: Bürgermeister denkt ans Aufhören

Für die Floriani soll sich auch demnächst was tun. Die brauchen dringend neue, größere Räumlichkeiten. Das bestehende Gebäude ist am Limit. Das Projekt ist schon in Ausarbeitung. Das 1982 errichtete Haus der Bergland soll erweitert und saniert werden. Die Erweiterung der Zeugtsätte könnte auch eine der letzten größeren Projekte von Bergmüller sein. Denn, schon vor Jahren hat er angekündigt, dass mit 2029 Schluss sein soll. Aber wer weiß