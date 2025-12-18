DiCaprio enthüllt: „Habe ,Titanic‘ nie gesehen!“

Auch Jennifer Lawrence, die den 51-Jährigen in der „Actors on Actors“-Ausgabe des Branchenmagazins „Variety“ interviewte, war baff. Um dann zu witzeln: „Oh, das solltest du aber. Ich wette, du magst den Film – er ist so gut!“ Doch das kommt für DiCaprio nicht infrage, wie er seiner Schauspiel-Kollegin nüchtern erklärte: „Ich schaue mir meine Filme nie an.“