DiCaprio enthüllt: „Habe ,Titanic‘ nie gesehen!“

Seine Fans sind sprachlos: Mit „Titanic“ wurde er 1997 in der Rolle als verarmter Künstler Jack Dawson in „Titanic“ zum Superstar. Jetzt schockt Leonardo DiCaprio die Welt mit einer unglaublichen Enthüllung. Der Oscar-Gewinner hat seinen eigenen Kultfilm noch nie gesehen.
Mit „Titanic“ wurde er 1997 in der Rolle als verarmter Künstler Jack Dawson in „Titanic“ zum Superstar. Jetzt schockt Leonardo DiCaprio die Welt mit einer unglaublichen Enthüllung. Der Oscar-Gewinner hat seinen eigenen Kultfilm noch nie gesehen.
Auch Jennifer Lawrence, die den 51-Jährigen in der „Actors on Actors“-Ausgabe des Branchenmagazins „Variety“ interviewte, war baff. Um dann zu witzeln: „Oh, das solltest du aber. Ich wette, du magst den Film – er ist so gut!“ Doch das kommt für DiCaprio nicht infrage, wie er seiner Schauspiel-Kollegin nüchtern erklärte: „Ich schaue mir meine Filme nie an.“
Die Bemerkung sorgte in den sozialen Netzwerken für Unglauben. Auf dem X-Kanal von „Variety“ kommentierten Nutzer mit Erstaunen und ironischen Memes. Gleich mehrere witzelten, dass „Titanic“ inzwischen über 25 Jahre alt sei und damit „für Leo zu alt, dass er sich damit doch noch abgibt!“
Auch Lawrence erlaubte sich einen Seitenhieb auf DiCaprios bekanntes Privatleben und seine Beziehungen zu deutlich jüngeren Models, darunter Vittoria Ceretti, Camila Morrone, Gigi Hadid, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Gisele Bündchen und Bar Refaeli. „Ich fand es wirklich toll, dich als Vater in „One Battle After Another“ zu sehen“, bemerkte die Oscar-Preisträgerin – und fügte mit gespieltem Bedauern hinzu: „Ich bin fast traurig, dass du keine Teenager-Tochter darin hast. Du siehst großartig neben Teenie-Girls aus.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.