Fans geschockt

DiCaprio enthüllt: „Habe ,Titanic‘ nie gesehen!“

Society International
18.12.2025 09:47
Durch den Film wurde er zum Superstar. Angeschaut er sich das Werk aber bis heute nicht!
Durch den Film wurde er zum Superstar. Angeschaut er sich das Werk aber bis heute nicht!(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Seine Fans sind sprachlos: Mit „Titanic" wurde er 1997 in der Rolle als verarmter Künstler Jack Dawson in „Titanic" zum Superstar. Jetzt schockt Leonardo DiCaprio die Welt mit einer unglaublichen Enthüllung. Der Oscar-Gewinner hat seinen eigenen Kultfilm noch nie gesehen.

Mit „Titanic“ wurde er 1997 in der Rolle als verarmter Künstler Jack Dawson in „Titanic“ zum Superstar. Jetzt schockt Leonardo DiCaprio die Welt mit einer unglaublichen Enthüllung. Der Oscar-Gewinner hat seinen eigenen Kultfilm noch nie gesehen.

Auch Jennifer Lawrence, die den 51-Jährigen in der „Actors on Actors“-Ausgabe des Branchenmagazins „Variety“ interviewte, war baff. Um dann zu witzeln: „Oh, das solltest du aber. Ich wette, du magst den Film – er ist so gut!“ Doch das kommt für DiCaprio nicht infrage, wie er seiner Schauspiel-Kollegin nüchtern erklärte: „Ich schaue mir meine Filme nie an.“

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in der wohl berühmtesten Szene von „Titanic“
Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in der wohl berühmtesten Szene von „Titanic“(Bild: 1996-98 AccuSoft Inc., All right)

Die Bemerkung sorgte in den sozialen Netzwerken für Unglauben. Auf dem X-Kanal von „Variety“ kommentierten Nutzer mit Erstaunen und ironischen Memes. Gleich mehrere witzelten, dass „Titanic“ inzwischen über 25 Jahre alt sei und damit „für Leo zu alt, dass er sich damit doch noch abgibt!“

Auch Lawrence erlaubte sich einen Seitenhieb auf DiCaprios bekanntes Privatleben und seine Beziehungen zu deutlich jüngeren Models, darunter Vittoria Ceretti, Camila Morrone, Gigi Hadid, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Gisele Bündchen und Bar Refaeli. „Ich fand es wirklich toll, dich als Vater in „One Battle After Another“ zu sehen“, bemerkte die Oscar-Preisträgerin – und fügte mit gespieltem Bedauern hinzu: „Ich bin fast traurig, dass du keine Teenager-Tochter darin hast. Du siehst großartig neben Teenie-Girls aus.“

