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Nach Schlägerei

Verdächtiger (25) versetzte Beamten einen Kopfstoß

Tirol
19.04.2026 07:58
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu wilden Szenen kam es Samstagnachmittag in Innsbruck (Tirol). Mehrere Personen ließen dort die Fäuste fliegen. Als Polizeibeamte eintrafen, leistete einer der Männer (25) heftigen Widerstand. Bei der Festnahme versetzte er einem Beamten einen Kopfstoß.

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Gegen 17.55 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Heiliggeiststraße in Innsbruck geschickt. Dort soll es zu einem Raufhandel zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Beim Eintreffen der Beamten konnte niemand angetroffen werden. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung wurden die Beamten auf einen 25-jährigen Afghanen aufmerksam. Dieser hatte sichtbare Verletzungen im Gesicht.

Zitat Icon

Als die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung aufforderten, verhielt sich dieser unkooperativ und aggressiv.

Die Polizei

Aufgrund der Verletzungen bestand der Verdacht, dass der Mann an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen war. „Als die Beamten den Mann zur Identitätsfeststellung aufforderten, verhielt sich dieser unkooperativ und aggressiv“, heißt es seitens der Polizei.

Zitat Icon

Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Beschuldigte schließlich überwältigt und festgenommen werden.

Die Polizei

Mann versetzte Polizist Kopfstoß
Der 25-Jährige versuchte, die Örtlichkeiten zu verlassen und stieß dabei einen der Polizisten weg. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Der Verdächtige leistete jedoch erheblichen Widerstand und versetzte einem Beamten einen Kopfstoß gegen die linke Gesichtshälfte. „Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Beschuldigte schließlich überwältigt und festgenommen werden“, schildert die Exekutive. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

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