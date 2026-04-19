Verdächtiger (25) versetzte Beamten einen Kopfstoß

Mann versetzte Polizist Kopfstoß

Der 25-Jährige versuchte, die Örtlichkeiten zu verlassen und stieß dabei einen der Polizisten weg. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Der Verdächtige leistete jedoch erheblichen Widerstand und versetzte einem Beamten einen Kopfstoß gegen die linke Gesichtshälfte. „Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte der Beschuldigte schließlich überwältigt und festgenommen werden“, schildert die Exekutive. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.