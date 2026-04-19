Waldbrand in Innsbruck wurde rasch eingedämmt

Auf dem sogenannten Galgenbichl im Westen von Innsbruck brach Samstagnachmittag ein Waldbrand aus. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden.
Das Feuer hatte sich Samstag kurz vor 14 Uhr im Bereich Lahntalweg bereits auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ausgebreitet. Doch die Freiwillige Feuerwehr Hötting und die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Insgesamt standen rund 30 Florianijünger im Einsatz, zusätzlich ein Polizeihubschrauber.
Gegen 14.30 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Wie hoch der durch das Feuer entstandene Schaden ist, lässt sich laut Polizei derzeit noch nicht beziffern. Auch die Brandursache war vorerst nicht bekannt.
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