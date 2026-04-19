Waldbrand in Innsbruck wurde rasch eingedämmt

Das Feuer hatte sich Samstag kurz vor 14 Uhr im Bereich Lahntalweg bereits auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ausgebreitet. Doch die Freiwillige Feuerwehr Hötting und die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Insgesamt standen rund 30 Florianijünger im Einsatz, zusätzlich ein Polizeihubschrauber.