Server-Farmen: Kritik an geplanter Regulierung

Künftig werden Sondergenehmigungen nötig

Konkret stoßen sich die Betreiber an den zusätzlichen Widmungserfordernissen und nötigen Sondergenehmigungen: „Das macht die Verfahren komplizierter“, so Madlo. Zudem seien die in der Landesstrategie gezogenen Grenzwerte von 0,5 und drei Hektar „nicht sachgerecht“. Denn professionelle Rechenzentren würden damit automatisch in jene Kategorie fallen, für die Sondergenehmigungen nötig werden: „Das erschwert zudem die Weiterentwicklung bestehender Standorte.“ Madlo betont allerdings die Notwendigkeit klar definierter Standorte für Rechenzentren. Der ADCA-Präsident bietet dem Land an, Erfahrung aus der Praxis einzubringen.