Server-Farmen: Kritik an geplanter Regulierung

„Komplizierte Verfahren“: Die vorgelegte Rechenzentren-Strategie des Landes Niederösterreich erschwert laut ADCA-Präsident Martin Madlo den Ausbau.
Big-Data erobert das weite Land. Damit Niederösterreich künftig als Standort für große Server-Farmen die Nase vorn hat, legten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Forschungslandesrat Stephan Pernkopf – wie berichtet – eine sogenannte Rechenzentren-Strategie vor. Je nach Größe der geplanten Anlagen sollen strenge Regeln für die Standortwahl gelten. Was die Landespolitiker als großen Wurf feiern, kommt bei den Betreibern dieser Daten-Knotenpunkte aber eher nicht so gut an.
Wachsenden Bedarf erkannt
„Rechenzentren sind Teil der kritischen Infrastruktur, Regulierung darf den dringend notwendigen Ausbau nicht erschweren und verhindern“, reagiert die Austrian Datacenter Association (ADCA) kritisch auf die nieder- österreichische Rechenzentren-Strategie. Zwar sei es erfreulich, dass NÖ die Bedeutung von Rechenzentren und den wachsenden Bedarf an solchen Einrichtungen erkannt habe. „Aber der vorliegende Entwurf reflektiert nur zu einem geringen Teil, dass Rechenzentren den Wirtschaftsstandort weiterentwickeln und die Wertschöpfung stärken“, ist ADCA-Präsident Martin Madlo enttäuscht.
Künftig werden Sondergenehmigungen nötig
Konkret stoßen sich die Betreiber an den zusätzlichen Widmungserfordernissen und nötigen Sondergenehmigungen: „Das macht die Verfahren komplizierter“, so Madlo. Zudem seien die in der Landesstrategie gezogenen Grenzwerte von 0,5 und drei Hektar „nicht sachgerecht“. Denn professionelle Rechenzentren würden damit automatisch in jene Kategorie fallen, für die Sondergenehmigungen nötig werden: „Das erschwert zudem die Weiterentwicklung bestehender Standorte.“ Madlo betont allerdings die Notwendigkeit klar definierter Standorte für Rechenzentren. Der ADCA-Präsident bietet dem Land an, Erfahrung aus der Praxis einzubringen.
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