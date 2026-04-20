Neue Bekleidung: Alpine Helden im feinen Zwirn!

Zwar sorgt die markante Einsatzkleidung der Bergrettung im Gelände für klare Wiedererkennung, doch bei repräsentativen Terminen fehlte bislang der passende Auftritt. Und so präsentieren Kärntner Bergretter ihre neue „Ausgehuniform“.
Dabei gibt es genug Gelegenheiten: von Festakten über Ehrungen.Bei der Bergrettung-Landesversammlung in Radenthein am vergangenen Freitag, wo auch die neue Ortsstelle der Bergrettung offiziell eröffnet wurde, wurde jetzt die neue Ausgangsuniform der Kärntner Bergrettung präsentiert.
Bekleidung aus heimischer Produktion
Gemeinsam mit der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier wurden Bergrettungs-Sakkos und Gilets produziert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Die Wolle stammt dabei von Schafen, die im Gailtal und Lesachtal weiden. Verarbeitet wird die Wolle in den Seidra Textilwerken in Hohenthurn zu einem hochwertigen Stoff“, so Landesleiter Hannes Gütler. Die neue Ausgehuniform ist somit auch ein Symbol für eine regionale Wertschöpfung.
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