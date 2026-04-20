Neue Bekleidung: Alpine Helden im feinen Zwirn!

Bekleidung aus heimischer Produktion

Gemeinsam mit der Alpe Adria Manufaktur Strohmaier wurden Bergrettungs-Sakkos und Gilets produziert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Die Wolle stammt dabei von Schafen, die im Gailtal und Lesachtal weiden. Verarbeitet wird die Wolle in den Seidra Textilwerken in Hohenthurn zu einem hochwertigen Stoff“, so Landesleiter Hannes Gütler. Die neue Ausgehuniform ist somit auch ein Symbol für eine regionale Wertschöpfung.